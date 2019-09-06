Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри у скоєнні злочинів.

Про підозри повідомили у Генпрокуратурі, не називаючи імен осіб. Проте відомо, що мовиться саме про Вілкула та Колєснікова.

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У жовтні 2018 року Верховна Рада відмовилася зняти депутатську недоторканність з Вілкула. У регламентному комітеті це пояснили недостатньою кількістю нардепів у сесійній залі на момент голосування. Не зняли недоторканність тоді і з Колєснікова.

У чому підозрюють Вілкула?ГПУ підозрює Вілкула в тому, що під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА він був причетний до розкрадання земель. За даними ексгенпрокурора Юрія Луценка, виходячи з матеріалів слідства, у 2011 році Вілкул передав в оренду ПрАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат" земельні ділянки, право розпорядження якими не входило в компетенцію ОДА, оскільки ці землі були в колективній власності. За оцінками слідства, держава зазнала збитків на майже півмільйона гривень.

У чому підозрюють Колєснікова? За даними ГПУ, він на посаді глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град". За словами Луценка, Колєсніков "домігся фактично приватизації ракетного заводу, який знищений, а мав зараз випускати "Смерчі" та "Урагани".