"Країна-вбивця": Ляшко емоційно звернувся до МОЗ Росії через обстріл пологового у Вільнянську

23 листопада російські окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі. На атаку відреагував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко назвав "нелюдами" російських загарбників. Він наголосив, що Росія – це країна-вбивця.

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Як Ляшко прокоментував обстріл пологового

Міністр розповів, що о другій ночі окупанти обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні. Внаслідок цього загинуло немовля, одна мама поранена. Окрім цього, двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків.

Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це не країна-терорист, це країна-вбивця,

– підкреслив Ляшко.

Міністр зазначив, що обстріли та загибель людей – це "не відповідальність того в**одка, який запустив ракету", а відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму Путіна.

"Ми ніколи вас не пробачимо. Світ ніколи вас не пробачить. Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили, вже ніхто не поверне. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним", – написав Ляшко.

Також міністр емоційно звернувся до російського МОЗ та ВООЗ:

Михайло Мурашко (Міністр охорони здоров'я Росії – 24 канал), г**нюк ти, а не міністр охорони здоров’я! Ганс Клюге (Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ – 24 канал), не може бути жодних компромісів зі злом!

– додав Ляшко.

Що відомо про обстріл пологового у Вільнянську

23 листопада російські окупанти атакували пологове відділення Вільнянської лікарні. Внаслідок атаки загинуло немовля, яке два дні тому з'явилось на світ.

В Офісі Президента повідомили, що росіяни вдарили по пологовому ракетами С-300. Російські загарбники зруйнували двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

Також з-під завалів рятувальники змогли дістати породіллю та лікаря.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по пологовому в Запоріжжі. За його словами, під завалами ще можуть бути люди.

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