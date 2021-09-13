Вимагали 7 мільйонів у біткоїнах: на Тернопільщині підприємцю спалили магазини

Троє зловмисників жорстоко вимагали у мешканця Тернопільщини 7 мільйонів гривень у біткоїнах. Вони погрожували фізичною розправою, якщо чоловік не віддасть гроші.

Організатором був лікар з фінансовими проблемами

Наприкінці травня 2021 року потерпілий звернувся у поліцію. Він розповів, що його 2 магазини згоріли.

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Поліцейські з'ясували, що магазини загорілися внаслідок підпалу. Вони встановили причетного – мешканця Вінницької області.

Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах. У разі невиконання вимог, погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна,

– розповіли у поліції.

З'ясувалося, що погрожував підприємцю мешканець Київської області. Він працював на організатора – 25-річного лікаря, який намагався вирішити свої фінансові проблеми таким способом.

12 вересня правоохоронці провели 10 обшуків:

за місцями проживання фігурантів,

в інших володіннях, якими вони користуються,

автомобілях.



Правоохоронці затримали банду, яка вимагала у підприємця біткоїни

Що загрожує зловмисникам

Трьом ймовірним злочинцям повідомили про підозру за статтями:

про вимагання,

умисне знищення майна.

Прокурори звернулися із клопотанням до суду, аби підозрюваних взяли під варту. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Наразі поліцейські шукають ще одного підозрюваного.

Дивіться відео затримання підозрюваних: