Вимагали мільйон в підприємця: на Херсонщині затримали рекетирів

До злочинного угрупування входили українці та іноземці – вихідці з Вірменії. Працівники Служби Безпеки України затримали їх "на гарячому".

Читайте також Обклав "даниною" підприємців: посадовця Харківської міськради затримала СБУ

Зловмисники вимагали від місцевого підприємця-фермера 1,2 мільйона гривень. За цю суму обіцяли не чіпати чоловіка та його родину.

Підприємець відмовлявся платити зловмисникам. Відтак вони побили його і відібрали автомобіль. Вимагали переписати машину на своїх спільників. Ба більше, погрожували сім'ї жертви.



Затримання шахраїв / Фото СБУ

Як спіймали зловмисників

Потерпілий звернувся до СБУ та під контролем спецслужби передав зловмисникам 1,2 мільйона. Тоді всіх членів угруповання спіймали "на гарячому".

Їм готують підозру щодо вимагання. За це можна отримати від 3 до 7 років. Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дивіться відео, як затримували зловмисників:

Схожий випадок у Києві

СБУ викрила угруповання шахраїв у Києві, яке очолював уродженець Сирії. Чоловік разом зі своїми спільниками шантажував іноземців депортацією.