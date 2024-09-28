Вимагав 100 тисяч хабаря: топменеджеру Енергоатома Cкопичу призначили 1 мільйон застави

Прокурори Київської міської прокуратури спільно з СБУ та за сприяння керівництва АТ «НАЕК Енергоатом» на одержанні 100 тис грн неправомірної вигоди викрили посадовця компанії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Правоохоронці затримали співробітника АТ "Енергоатом" під час отримання грошей.

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На одержанні хабара викрито посадовця АТ "Енергоатом"

За версією слідства, представник приватної компанії звернувся до чиновника АТ "Енергоатом" із проханням сприяти в отриманні оплати за договором з одним із гірничо-збагачувальних комбінатів, що входять до складу "Енергоатома", який був укладений ще у грудні 2022 року.

Суд призначив менеджеру Енергоатома Cкопичу заставу в 1 мільйон гривень / Офіс Генерального прокурора

Чиновник запропонував вирішити питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень, погрозивши, що у разі відмови він зробить усе можливе, щоб договір не був сплачений. У результаті підприємець був змушений ухвалити ці умови.



Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою. Також обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.

Суд призначив менеджеру Енергоатома Cкопичу заставу в 1 мільйон гривень / Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Енергоатому Олександра Скопича на хабарі 100 тисяч гривень.