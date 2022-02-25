Вимагайте вивести армію з України – колись близькі будуть вам вдячні, – Резніков до росіян

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян. Він закликав їх виходити на вулиці та вимагати зупинити війну Росії проти України.

Таку заяву міністра опублікувало на сторінці у фейсбук Міністерство оборони України. Резніков заявив, що Путін став вбивцею не лише українців, а й росіян.

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Росіян вбиватимуть з кожного вікна

Як зазначив міністр, нам відомо, що зараз:

до російської армії набирають зовсім юних хлопців;

готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок;

контрактникам не кажуть, куди вони прямують насправді, і що їх чекає.

Міністр закликав росіян заховати своїх близьких та не відправляти на вірну смерть. Оскільки їх вбиватимуть "із кожного вікна в кожному з українських міст".

Колись правда розкриється

"Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся! Правда на вашому боці. Тепер ви можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", – мовиться в дописі.