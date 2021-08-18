Вимагають рівноправ'я: в Афганістані жінки чи не вперше вийшли на протест – відео акції
Джерело:24 канал
У Кабулі, захопленому талібами, жінки вийшли на акцію протесту. Мітингувальниці вимагають рівноправ'я, зокрема можливості брати участь у політиці, управлінні та економіці.
Відео з акцій жінок оприлюднили у мережі. Водночас там наголошують, що протестувати вийшли кілька активісток, решта жінок намагаються не з'являтися на вулицях без супроводу чоловіків.
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Жіночий протест у Кабулі
Відповідно до повідомлень, декілька жінок зібралися в районі Вазір Акбар Хан у Кабулі. Там розташовані більшість державних установ, президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де лише недавно дозволили навчання дівчаток.
Учасниці акції протесту вимагають, аби афганським жінкам дозволили брали участь у політиці, управлінні та економіці. Журналіст NBC Річард Енгель повідомив, що на плакатах жінок написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки".
До слова, таліби у протест не втручалися.Нагадаємо, 17 серпня на місцевому телебаченні Афганістану транслювали передачі за участю жінок. Щоправда, усі були в хіджабах, зокрема й західні кореспондентки.
В Афганістані жінки вийшли на протест: дивіться відео
Жінки вимагають рівноправ'я: дивіться відео
Обіцянки талібів щодо жінок
- Коли рух "Талібан" востаннє був при владі, то до жінок ставилися дуже принизливо та зневажливо. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися.
- Однак цього разу таліби запевняють, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.