Вимагають рівноправ'я: в Афганістані жінки чи не вперше вийшли на протест – відео акції

У Кабулі, захопленому талібами, жінки вийшли на акцію протесту. Мітингувальниці вимагають рівноправ'я, зокрема можливості брати участь у політиці, управлінні та економіці.

Відео з акцій жінок оприлюднили у мережі. Водночас там наголошують, що протестувати вийшли кілька активісток, решта жінок намагаються не з'являтися на вулицях без супроводу чоловіків.

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Жіночий протест у Кабулі

Відповідно до повідомлень, декілька жінок зібралися в районі Вазір Акбар Хан у Кабулі. Там розташовані більшість державних установ, президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де лише недавно дозволили навчання дівчаток.

Учасниці акції протесту вимагають, аби афганським жінкам дозволили брали участь у політиці, управлінні та економіці. Журналіст NBC Річард Енгель повідомив, що на плакатах жінок написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки".

До слова, таліби у протест не втручалися.

17 серпня на місцевому телебаченні Афганістану транслювали передачі за участю жінок . Щоправда, усі були в хіджабах, зокрема й західні кореспондентки.

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Обіцянки талібів щодо жінок