Чи вимикатимуть світло на Великдень

Уже 12 квітня українці святкуватимуть Світле Христове Воскресіння. В Укренерго сказали, чи планують відключення електроенергії цього дня.

Про це повідомили в Укренерго. Слід одразу сказати, що ситуація може змінитися як протягом вечора 11 квітня, так і впродовж ночі 12 квітня чи вже зранку на Великдень.

Чи будемо зі світлом на Великдень 2026?

Наразі в компанії дали досить чітку й однозначну відповідь.

12 квітня відключення не прогнозують. У неділю застосування заходів обмеження споживання не планують,

– написали в Укренерго.

Також там попросили ощадливо споживати електроенергію увечері – з 18:00 до 22:00.