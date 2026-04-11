11 квітня, 18:43
Чи вимикатимуть світло на Великдень
Уже 12 квітня українці святкуватимуть Світле Христове Воскресіння. В Укренерго сказали, чи планують відключення електроенергії цього дня.
Про це повідомили в Укренерго. Слід одразу сказати, що ситуація може змінитися як протягом вечора 11 квітня, так і впродовж ночі 12 квітня чи вже зранку на Великдень.
Чи будемо зі світлом на Великдень 2026?
Наразі в компанії дали досить чітку й однозначну відповідь.
12 квітня відключення не прогнозують. У неділю застосування заходів обмеження споживання не планують,
– написали в Укренерго.
Також там попросили ощадливо споживати електроенергію увечері – з 18:00 до 22:00.