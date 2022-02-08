Вимкнути російське, єднатись і не шукати зраду, де її немає: що нам дала ескалація

Нове загострення війни на Донбасі стало лакмусовим папірцем для суспільства. Хтось готовий брати зброю до рук та захищатись, а хтось вправляється у гостроті коментарів у фейсбуці. У правому кутку рингу здоровий глузд, а у лівому – диванні експерти.

Про улюблені розваги українців у коментах, російських блогерів та як реагувати на дивних сусідів, далі у матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх" на 24 каналі.

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Ваші прапорці нікому не потрібні

Когорта тих, хто не додав прапорця, почали шеймити у коментарях тих, хто додав і навпаки. Основним аргументом було те, що мовляв "кому треба ця показуха, ви краще йдіть гроші на армію скиньте", або й того гірше "ви такі патріоти стали, страх, от нападе Путін – перші втечете".

Клас, думаю, приплили. Невже зараз саме той час, коли потрібно вирішувати, хто і що робить неправильно. Враховуючи той факт, що добрих два тижні, майже цілодобово оновлювалась інформація про рух російських ешелонів вздовж наших кордонів.

Я думала/думав, що лише Путін поганий

"Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Однозначно, за 8 років війни, у нас було вже чимало загострень на фронті, деякі з них залишили багато сімей без рідних. Тому у моїй системі координат, Росія вже давно недолугий сусід із руками у крові. Але цього разу я мала за щастя спостерігати "навернення блудних синів".

І це добре! Бо саме ця хвиля "наступу" і криків Скабєєвих про "ми уничтожим Украину" таки відкрила очі деяким українцям, які вже й звикли, що війна десь там. І добре, що до них не дійшло. Проте "осінило" не всіх, декому й досі какая разніца.

Бо найбільш оманлива теза про те, що "там лише Путін поганий, самі росіяни нормальні і не хочуть війни". Повірте, це брехня. Близько 60% громадян Росії підтримують політику Путіна і Ко.

Що чекати від людей, які справді вірять, що ми під зовнішнім управлінням і у всьому винна Америка та Європа (ха-ха, Україна це і є Європа).

Гівевеї і знижечки за промокодом "Війна в Україні 2022"

Блогери в Україні неочікувано зайняли правильну позицію та називали речі своїми іменами. Звичайно, є ті, які завжди говорили правду і робили дещо більше, аніж закидували вас промокодами на дешеву китайську косметику.

Вже ні для кого не таємниця, що у нас засилля шоу та блогів з-за "порєбріка" у медійному просторі. Власне і дивляться їх ті, кому "какая разніца". Це засилля стає все менш катастрофічним, бо укрютуб почав і справді процвітати. Хоч досі багато моїх знайомих активно споживають російські медіапродукти.

І там дуже гарно можна прослідкувати тенденцію поведінки "простих росіян". Майже жодна із цих "зірочок інтернету" не висловилась проти нападу на Україну. Жодним словом. Навіть прапорець у сторіз не скинули. І не написали #JesuieUkraine.



Фоззі звернувся до тих, хто стежить за російськими зірками / Колаж 24 каналу

Це вже зараз у Росії збирають відкритого листа із підписами проти агресії, але ви не знайдете там ні Дудя, ані Собчак. Гарний привід задуматись, правда?

Кремлю потрібна дестабілізація зсередини

Завершуючи цей балансуючий на межі хейт-спічу монолог, хочу сказати, що нам потрібно єднатись сьогодні. Сильніше, аніж будь-коли. І це вже помітно. Лиш погляньте, як харків'яни показали своє ставлення до російської агресії. 5 тисяч людей вийшли на мирний мітинг і заявили, що не віддадуть своє місто.

Кремль прекрасно розуміє, що перш за все йому потрібна дестабілізація всередині України, щоб ми були налякані, щоб не було єдності у поглядах, щоб було більше провокативних тем для суперечок.

Зрозумійте, що у нас сильні ЗСУ, потужні волонтери і прекрасні партнери. Якщо діло дійде до масштабного вторгнення, у вас буде рушниця, аби відстояти дім. Але кожен із нас може не допустити війни у своєму дворі.

Достатньо не сіяти паніку, читати перевірені джерела інформації, не шукати зраду там, де її немає, і вимкнути чергове інтерв'ю умовної "Собчак". Поки ми разом, у нас холодний розум, сильна армія та потужна підтримка – нам нічого не страшно. Бережіть себе і пам'ятайте, хто наш справжній ворог.