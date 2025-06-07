У Росії заявили, що без усунення так званих "першопричин конфлікту" Москва не дозволить Силам оборони України нібито "скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова для пропагандистських росЗМІ.

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У МЗС Росії висловились про вимоги Путіна

Сергій Рябков заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому Росія розглядає як "привід для обережного оптимізму" щодо можливості налагодження відносин зі Сполученими Штатами.

За його словами, Владімір Путін у ході розмов з Трампом "підтвердив базову настанову щодо необхідності усунення першопричин конфлікту в рамках політико-дипломатичних зусиль".

Рябков зазначив, що якщо кремлівські вимоги не буде виконано, Росія робитиме все, аби не дозволити Силам оборони України скористатися "будь-якою паузою для відпочинку чи перегрупування".

Росіянин додав, що позиція Кремля добре відома у Вашингтоні, і "жодні санкційні погрози її не змінять".

Дивно, що гарячі голови, які втратили залишки здорового глузду в Сенаті США, не зважають на цю реальність. Продовжимо зусилля для досягнення цілей "СВО". Таким чином, рішення та вибір – за Вашингтоном, за Трампом,

– підсумував Сергій Рябков.

До слова, нещодавно генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має чіткий план відновлення і збільшення своєї армії. До 2026 року країна-агресорка може збільшити чисельність сухопутних військ до 1,5 мільйона, паралельно накопичуючи резерви боєприпасів.