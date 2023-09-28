Гроші в обмін на реформи? Лист США з вимогами адресувався не лише Україні

Вимоги, викладені в листі США, не є новими й вже звучали раніше. По суті, це невиконане домашнє завдання України, тобто наше з вами.

Достатньо схвалити готові законопроєкти

Умовно ці вимоги можна розділити на два блоки:

забезпечення верховенства права . Тут і незалежність НАБУ, зокрема надання йому права прослуховування. Відновлення декларування для представників влади, конкурсний добір в НАЗК і Вищу раду правосуддя. Посилення процесуальної незалежності керівництва САП;

. Тут і незалежність НАБУ, зокрема надання йому права прослуховування. Відновлення декларування для представників влади, конкурсний добір в НАЗК і Вищу раду правосуддя. Посилення процесуальної незалежності керівництва САП; економіка. Наглядові ради для державних підприємств: "Енергоатом", "Оператор газотранспортної системи", Оборонпром. Також ухвалення закону про корпоративне управління ДП за стандартами ОЕСР, регулювання гуртового ринку електроенергії і якісні перевірки антиконкурентних дій Антимонопольним комітетом.

До теми Зовнішнє управління, втручання у внутрішні справи чи демократизація: чим є вимоги США

Окремий блок по Міністерству оборони, зокрема по закупівлях та якісному оборонному плануванню й управлінню ресурсами.

І нарешті – по митниці. Митниця, БЕБ, СБУ стоять у пріоритетах на 18 місяців. Дехто побачив в цьому другорядність питань. Мовляв, знову нашим корупціонерам дали можливість ще півтора року займатися своєю справою. Маю іншу думку. Якщо подивитись на вимоги щодо реформування митної сфери, вони дуже масштабні та вимагають часу для їх підготовки, ухвалення законодавчих рішень та реалізації.

Для підготовки та ухвалення Митного кодексу України аналогічного Митному кодексу ЄС треба час! Інша справа, що така робота поки що майже не ведеться. Тепер, сподіваюсь, буде вестися.

Тоді як по пунктах, які стоять в пріоритеті на 3 – 6 місцях, достатньо ухвалити вже наявні у Верховній Раді законопроєкти.

Реформування митниці

Тому не даємо владі розслабитись, адже обсяг завдань з реформування митного напряму чималий:

узгодження нормативно-правових актів з законодавством ЄС. Нарешті хоч хтось сказав, що це треба робити для набуття Україною членства;

криміналізація масштабної контрабанди, а не те, що придумали деякі наші депутати, коли вартість предметів контрабанди становить 30 тисяч доларів, або коли є помилка в декларації, або ще гірше – придумали криміналізувати різні погляди декларанта і митниці на найменування та код товару;

спрощення митних правил та їх диджиталізація;

впровадження антикорупційних інструментів;

етична та професійна атестація нових кадрів та переатестація нинішніх. Ну, що сказати – нашим митникам не вперше, не звикати, як то кажуть;

конкурс із добору керівництва з конструктивною участю міжнародних експертів;

створення авторитетного дисциплінарного комітету для заміни митників, які не відповідають етичним та професійним стандартам.

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Переконана, що всі фінансові донори віднині перед наданням коштів звірятимуться з цим листом. Адже він пішов не лише українській владі, а і Координаційній платформі донорів. Не треба проводити безліч форумів з відновлення економіки та візії реформ – план готовий, бери і роби!