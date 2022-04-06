Він бандит, вбивця та воєнний злочинець, – Крістіна Квін про Путіна

США роками підтримували Україну – коли Путін напав на Донбас й тоді коли вторгся на усю територію. На жаль, ми бачили, що напад неминучий.

Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні, Крістіна Квін у інтерв'ю для 24 каналу. Вона також додала, що у США намагались попередити про вторгнення Росії в Україну якомога більше людей, аби підготуватись.

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Тепер світ усе побачив. Якщо ще у когось було уявлення, що Путін здатен діяти раціонально – тепер усі побачили правду та справжні наміри президента Росії, підкреслила представниця США в Україні.

Він – бандит, він – убивця та воєнний злочинець. І його притягнуть до відповідальності,

– наголосила Крістіна Квін.

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