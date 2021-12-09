Він навіть не озброєний, – Міноборони про російську провокацію з кораблем ВМС України

В Україні прокоментували інформацію про нібито провокацію з нашим кораблем. У Міністерстві оборони спростували усі російські заяви та наголосили, що Азовське море є спільною акваторією як для України так і для Росії.

Інформація про нібито загрозу від українського пошуково-рятувального судна є черговим викидом Росії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков здивований такими заявами

Олексій Резніков заявив, що російські кораблі постійно перебувають за 30 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. При цьому вони ще й озброєні. Водночас українські кораблі – ні.

Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно перебувають на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами калібром 30 міліметрів. В цілому ж – Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах,

– заявив Резніков.

Також на фейкові російські заяви відреагували і в штабі ООС. Там заявили, що судно "Донбас" виконувало завдання у межах територіальних вод України. У "чутливі зони" український корабель не заходив. Зараз "Донбас" повертається.

Що відомо про російську провокацію з українським кораблем

9 грудня в Росії в Центрі зв'язків ФСБ опублікували заяву про те, що український військовий корабель рухається в бік Керченської протоки.

За словами представників держави-агресорки, українське судно "Донбас" нібито "створювало загрозу безпеці мореплавання".

У російських ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що український корабель не виконував вимог змінити курс, однак не планував перетинати протоку.

Згодом пропагандисти таки опублікували інформацію про те, що українське судно повертається до Маріуполя.

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