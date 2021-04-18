"Він не зас*яв, на відміну від решти політиків": яким був Яворівський часів Революції Гідності

Володимира Яворівського знали не лише як відомого письменника, публіциста, політика та громадського діяча. Декому він передусім запам'ятався як учасник Революції Гідності. Під час тих подій Яворівський брав участь у Автомайдані та не раз відзначався по-справжньому яскравими вчинками.

За словами активіста, до Революції Гідності він сприймав Яворівського як паркетного політика з телевізора. Але зрештою змінив свою думку, оскільки "в житті Яворівський виявися суперкрутим чуваком".

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Якого Яворівського запам'ятав Хаджинов

Активіст пригадує, що Володимир Яворівський не боявся нічого. Зокрема, був із Автомайданом під час усіх гучних і небезпечних подій.

"Нічні чергування, патрулювання, доставка шин, поїздки до Медведчука, Пшонки, Захарченка та до Межигір'я, звичайно. Часто їздив в моєму Touareg. А коли нас зупиняли даішники швидко пересідав за кермо й смачно, витончено перетворював того в клоуна", – зазначив активіст.

Також він розповів про події 19 січня 2014 року. Саме тоді у Києві на Народному Вічі зібралось кілька десятків тисяч мітингувальників. Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами

Тоді деякі політики зас*яли, а Яворівський сів за кермо своєї Volvo та повів колону Автомайдану на Грушевського. І байдуже йому було на крики, що в нас обов'язково будуть стріляти. Він був спокійним і впевненим. Був готовим замінити своє життя на нашу свободу,

– додав активіст.

Завершив він свій допис словами: "Вічна пам'ять та земля пухом".

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Помер Володимир Яворівський: що про нього відомо

Народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка, що на Вінниччині.

У 1964 році закінчив Одеський державний університет імені Іллі Мечникова. За освітою був викладачем української мови та літератури.

Після навчання працював редактором одеського радіо, кореспондентом газети "Літературна Україна", редактором запорізького радіо, кіносценаристом львівського телебачення, літконсультантом, референтом Спілки письменників УРСР.

Є одним із засновників Народного Руху України. Також був народним депутатом I, II, IV, V і VI cкликань. В останніх трьох представляв "Блок Юлії Тимошенко".

З жовтня 2001-го по листопад 2011 року був головою Спілки письменників України. Також вів публіцистичну колонку у виданні СПУ "Літературна Україна.

Впродовж багатьох років вів на Першому каналі Українського радіо авторську передачу "20 хвилин із Володимиром Яворівським".

Написав низку прозових творів. Зокрема, був одним із перших, хто заявив на увесь голос про Чорнобильську трагедію (у 1988 році вийшов його роман "Марія з полином у кінці століття").

Також Володимир Яворівський є одним із небагатьох українських письменників, чий твір екранізували. У 2002 році за його повістю "Варвара серед варварів" вийшов телефільм "Прощання з Каїром".

У 1984 році Володимир Яворівський став лауреатом державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси". Крім того, у 2005 році його нагородил орденом "За заслуги" III ступеня.

Дані взято з Вікіпедії



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