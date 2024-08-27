Він разом з Малюком вбивав чеченців у Києві, – Зеленський відповів на критику в бік Татарова

Володимир Зеленський прокоментував критику у бік заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Президент України заявив, що він доклав чимало зусиль для захисту України, зокрема – ліквідовував чеченців у Києві.

Про це Зеленський заявив на пресконференції. Він також поставив журналістам запитання, чому він повинен виганяти Татарова, передає 24 Канал.

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Зеленський про Татарова

Журналісти поцікавилися у президента, як він оцінює ефективність своєї команди, зокрема – заступника керівника ОП Олега Татарова, якого неодноразово критикують у мережі.

У відповідь Зеленський наголосив, що не хотів говорити про нього. Втім, він зауважив, що Татаров зробив чимало для боротьби України. Ба більше, президент наголосив, що Татаров разом з головою СБУ Василем Малюком вбивали чеченців у Києві.

Що стосується Татарова. Я також не хотів про це говорити, хоча з вами (українськими журналістами – 24 Канал) у мене був офрек… Я здивований вашими запитаннями. Я не хотів про це казати, але це знають і США, і всі – Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Вигнати? Щоб його вбили росіяни?

– заявив президент.

Він додав, що деяка інформація залишається непублічною, тому що цього вимагає ситуація.