"Він у відключці": з'явився запис розмови "швидкої" з бабусею померлого Андрійка з Черкас

Правоохоронці розслідують смерть 7-річного Андрійка з Черкас. Дитина потрапила у лікарню з шокуючами травмами, які свідчили про можливе катування. Медики понад тиждень боролися за його життя, весь цей час дитина перебувала у комі.

Хлопчик опинився у дитячій лікарні Черкас 24 серпня. Карету "швидкої" викликала його бабуся. Вона заявила медикам, що дитина впала з купи цегли у дворі.

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Жінка стверджує, що після нещасного випадку нібито самостійно надавала домедичну допомогу онукові. А до лікарів вирішила звернутися, коли побачила дитину в ліжку без свідомості. Як вона пояснила, від моменту падіння тоді пройшло вже кілька днів.

Прокуратура аналізує розмову бабусі зі швидкою

Характер травм вказує на те, що дитину могли катувати рідні. В Андрійка діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні садна, гематоми. У нього були відірвані губи та частина статевого органу.

7 вересня у Черкаській обласній прокуратурі оприлюднили запис розмови Вікторії Лясової (бабусі померлого хлопчика) з лікарем "швидкої". Жінка повідомила, що її онуку погано. Мовляв, у нього черепно-мозкова травма, він вже третій день не їсть й періодично непритомніє. Коли бабусю запитали, як вона зрозуміла, що у дитини черепно-мозкова травма, та відповіла: "У неї синець на голові".

Правоохоронці оприлюднили запис розмови Лясової зі "швидкою": відео

Правоохоронці звернули увагу на інтонацію жінки

Керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін звернув увагу на те, що розмова Лясової з медиком "відбулася в дивному стилі". За його словами, інтонація жінки викликає у слідства низку запитань. Правоохоронці з'ясовуватимуть, коли саме був зроблений цей дзвінок та чи не перебував померлий хлопчик у комі вже тоді.

Напередодні бабусі Андрійка оголосили про підозру. Оскільки вона вже мала раніше проблеми із законом, суд взяв її під варту на 2 місяці. Пізніше на такий же ж термін арештували також її чоловіка.

Раніше поліція Черкащини назвала попередню причину смерті 7-річного хлопчика. Загибель спричинили травми голови та крововилив.