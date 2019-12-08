Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції

Мені байдуже, що показують соцопитування із захоплених Росією територій про реінтеграцію окупованих частин Донбасу і Криму. Це наша земля. Ми маємо її повернути і повернемо.

На цьому тижні усі розмови були про Норманді. Яким би не було перше питання зустрічі, з другого питання все скочується в Норманді.

Усім цікаво. Багато хто нервує. Це нормально.

До слова: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила РНБО, тому що не є її членом. Але я достеменно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж з реальним бажанням перемоги і абсолютно українським порядком денним. Вчитайтеся/вслухайтеся в його заяви і ви побачите/почуєте.