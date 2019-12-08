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      Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції

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      Володимир Зеленський / Сайт президента

      Мені байдуже, що показують соцопитування із захоплених Росією територій про реінтеграцію окупованих частин Донбасу і Криму. Це наша земля. Ми маємо її повернути і повернемо.

      На цьому тижні усі розмови були про Норманді. Яким би не було перше питання зустрічі, з другого питання все скочується в Норманді.

      Усім цікаво. Багато хто нервує. Це нормально.

      До слова: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

      Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила РНБО, тому що не є її членом. Але я достеменно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж з реальним бажанням перемоги і абсолютно українським порядком денним. Вчитайтеся/вслухайтеся в його заяви і ви побачите/почуєте.

      Сам факт цієї зустрічі у Парижі – це досягнення. Український президент їде туди захищати український інтерес. Він обіцяв людям мир. Він бореться за нього. І з того, що я бачив і знаю, він бореться за мир на українських умовах. Тому зараз Зеленського та усю нашу делегацію варто підтримати.

      Мені байдуже, що показують соцопитування із захоплених Росією територій про реінтеграцію окупованих частин Донбасу і Криму. Це наша земля. Ми маємо її повернути і повернемо.

      У понеділок буде спроба зробити крок у бік повернення. Перед Зеленським сидітиме Путін машина, у якої немає опозиції, громадської думки та цінності людського життя, і яку дратує сам факт нашого існування. Це дуже складно витримувати такий діалог. Але наскільки я знаю, Зеленський готується витримати його і нав'язати свій.

      Зараз усім складно. Ми можемо мати різні думки щодо розвитку країни, але зараз я б все це відклав в бік. Переживемо понеділок, тоді побачимо. А зараз

      Автор: Дмитро Кулеба
      Джерело: Facebook

      Важливо! Нормандська зустріч: Україна має п'ять варіантів розвитку подій

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Володимир Путін Публікації
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