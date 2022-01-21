Винен мені гроші, – Цимбалюк про нардепа від ОПЗЖ Волошина, що потрапив під санкції США

США запровадили санкції проти чотирьох осіб, серед яких – нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин. Виявилося, що він досі не віддав борг журналісту Роману Цимбалюку.

Гроші народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" винен журналісту вже 6 років. Про це Роман Цимбалюк розповів в ефірі 24 каналу.

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"США розширили санкційний список – 4 людини (потрапили під обмеження – 24 канал). З двома з цієї групи людей я сидів за одним столом, в одного був вдома й один з них досі винен мені гроші", – сказав Цимбалюк.

Волошин просив купити квитки в театр

Роман Цимбалюк нагадав, що Олег Волошин працював прес-аташе посольства України в Москві. Пізніше він став депутатом від ОПЗЖ. Став фактично піарником Віктора Медведчука, проводив різні спецоперації для Кремля.

Я зупинився на Олегу Волошину, тому що він мені винен гроші вже не перший рік – 6 років. Сума – 2300 гривень. Роман Цимбалюк Єдиний український журналіст, акредитований у Росії

"Колись він прилетів у Москву (вже була війна) в театр – і попросив мене купити квитки. Я людина безвідмовна і тоді у нас були зовсім інші стосунки. Я квитки купив, а він гроші не віддав. І заблокувала мене нехороша людина у фейсбуці", – розповів Роман Цимбалюк.

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Розширення санкцій США: коротко