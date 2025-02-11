Виникла пожежа: Сили оборони влучно вдарили по НПЗ у Саратовській області
- Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Саратовській області.
- Завод забезпечує пальним російську армію, Генштаб підтвердив влучання та пожежу на об'єкті.
Сили оборони у ніч на 11 лютого влучно вдарили по НПЗ у Саратовській області. Там виникла пожежа.
Над операцією працювали підрозділи Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій разом з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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НПЗ забезпечує пальним російську армію
Саратовський нафтопереробний завод здійснює комплексну переробку нафти.
Серед його продукції переважно бензин, мазут та дизельне пальне. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів.
Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії,
– розповіли у Генштабі.
Там додали, що влучання по НПЗ підтверджено. Там також зафіксовано пожежу.
Наразі точні результати ураження заводу уточнюються.
У Генштабі наголосили – удари по стратегічних об'єктах у Росії, які беруть участь у забезпеченні збройної агресії проти України, будуть продовжуватися.
Як зауважили у ЦПД, потужність перероблення на цьому НПЗ сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.