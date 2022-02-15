Виникнуть додаткові територіальні претензії до України, – ЄС про звернення Держдуми до Путіна

В Євросоюзі відреагували на ухвалення Держдумою звернення до Володимира Путіна про легітимізацію бойовиків. Там вважають, що це загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.

Відповідну заяву після ухвалення державою-агресоркою цинічного звернення до лідера Кремля у мережі зробив голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

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ЄС про звернення до Путіна щодо бойовиків

Він вважає, що якщо Росія таки офіційно визнає так звані "республіки", то після цього російська сторона заговорить про інші українські землі.

У випадку офіційного оформлення (у Росії – 24 канал) виникнуть додаткові територіальні претензії до України,

– вважає Маасікас.

Нагадаємо, депутати Держдуми проголосували за відповідне звернення до Путіна 15 лютого.

Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків

Російська Держдума ухвалила звернення до Володимира Путіна про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. За це проголосував 351 депутат, проти – 16, ще 1 – утримався. Скандальний документ розробила Комуністична партія Росії.

Звернення передбачає щонайшвидше проведення переговорів з ватажками бойовиків "для створення правової основи міждержавних відносин та регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги".

За кілька хвилин до голосування перед депутатами виступив пропагандист Казбек Тайсаєв. Він зробив абсурдну заяву про "бандерівські формування", які начебто "намагаються розв'язати війну на Донбасі". Тайсаєв заявив, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. А також запевнив про те, що "мирна й добра" Москва лише хоче допомогти "братньому народу".

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Текст допису Матті Маасікаса:

У випадку офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України.