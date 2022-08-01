Бойові винищувачі або система ППО Patriot: що корисніше для України

Бойові літаки типу F-16 справді дорогі, для кращого розуміння – ціни за один борт сягають 5 мільйонів доларів. Але, якщо обирати між системами ППО Patriot чи бойовими винищувачами, то потрібно зосереджуватись саме на винищувальній авіації.

Про це в ексклюзивному стрімі для 24 каналу розповів військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express Олег Катков. Він також зазначив, що одна батарея системи Patriot коштує 1 мільярд доларів, Польща за розширений комплекс ППО, заплатила 4,75 мільярда доларів.

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"Якщо буде абстрактний вибір: у нас є 2 мільярди доларів і 30 винищувачів, або батарея Patriot, то вибір очевидний, як на мене," – каже Олег Катков.

За його словами, дальність дії системи Patriot, за найкращих умов, сягає близько 100 кілометрів. А бойовий винищувач здатен забезпечити протиповітряну оборону в радіусі 500 кілометрів.

Тобто, з точки зору протиповітряної оборони – значно ефективнішими є винищувачі. Також, щодо винищувачів, то варто додати, що у нього ширший функціонал. Він може, як обороняти, так і знищувати ворога за лінією зіткнення,

– переконаний Катков.

Важливим є й те, що повний комплекс системи Patriot обслуговує 600 осіб, каже журналіст. Олег Катков пояснює, що у США є таке поняття, як батальйон Patriot – він налічує три батареї, підготувати таку кількість персоналу, вкрай складно.

Набагато легше підготувати пілотів та обслуговий персонал під літаки, резюмує він.

Повний стрім про західну зброю та ППО із Олегом Катковим: дивіться відео