Винищувач окупантів вдарив 2 ракетами по парі літаків Повітряних сил

Російський винищувач атакував двома ракетами пару літаків Повітряних сил ЗСУ. Але вони ухилились від удару.

Ворожий літак намагався знищити український винищувач і штурмовик. Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь" 22 червня.

До теми 44 крилаті ракети росіян перебувають у морі, водночас погода допомагає уникнути висадки десанту

Росіяни атакували літаки Повітряних сил ЗСУ

Винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі наших літаків. Штурмовик та винищувач віртуозно ухилилися від удару. Втрат немає,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на Півдні за добу 21 червня

Ситуація на Півдні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій. Він час від часу завдає ракетних ударів у поєднанні з системами залпового вогню чи артилерійською атакою.

Так, вранці 21 червня росіяни атакували крилатими ракетами Миколаїв та Очаків одночасно.

Окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва реактивною системою залпового вогню "Ураган". Одна з касет розірвалася просто на подвір’ї приватного будинку. Там були двоє чоловіків. Один – загинув на місці, інший – зазнав поранення.

За кілька годин реактивні системи залпового вогню вгатили й по Очакову, є поранені. Трохи згодом стратегічною авіацією випущено 4 ракети по акваторії та причалах порту. Постраждалих немає.

Окрім того, загарбники обстріляли позиції ЗСУ на Миколаївщині. Вони завдали 2 авіаційних ударів гелікоптерами. Втрат немає.

Успіх ЗСУ на Півдні

Українські військові міцно тримають позиції та захищають Україну, попри все. Ворожі спроби розвідати наші позиції на Миколаївщині перервала влучна робота зенітно-ракетного підрозділу. Всього за добу 21 червня ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань. Українська авіація тим часом атакувала росіян 5 разів.

Втрати ворога на Півдні становлять:

49 російських окупантів;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

1 тягач;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 склад боєприпасів;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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