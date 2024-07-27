Винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області

У Росії продовжується літакопад. Відомо, що винищувач Су-24 впав у Волгоградській області.

Крім цього, сьогодні також дрони ГУР уразили НПЗ в Росії та три аеродроми, де дислокувались літаки. Російські ЗМІ пишуть, що екіпаж Су-34 встиг катапультуватись, передає 24 Канал.

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Це було навчальне завдання

Відомо, що літак впав під час виконання тренувально-навчального завдання. Це сталось у Волгоградській області Серафимовичському районі. Пишуть, що попередньою причиною падіння є технічна несправність. Вочевидь, імпортозаміщення в Росії працює, але не так, як планували.

Також російські телеграм-канали стверджують, що винищувач упав у безлюдній місцевості. Крім цього, наполягають, що загрози життю льотчиків немає.

У Росії впав Су-34: дивіться відео

Росія продовжує втрачати літаки навіть без зусиль українських військових. Водночас наші військові також завдають країні-агресорці значних втрат. Зокрема, у Генштабі

підтвердили, що вночі проти 26 липня підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму.