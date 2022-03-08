Винищувачі для України: США ніколи не були проти передачі Польщею авіації, але проблеми є
Джерело:Reuters
У Державному департаменті США повідомили, що працюють із Польщею та консультується з іншими союзниками по НАТО. Мета – сприяти передачі Україні військових літаків.
Утім, офіційно чи публічно Польща не повідомляла, що має намір ці літаки передати. Українська ж влада запевняє, що перемовини тривають – адже це питання непросте.
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Україні потрібні бойові літаки від Польщі: що кажуть у Держдепі США
У повідомленні Держдепу Сполучених Штатів Америки, яке наводять американські ЗМІ, мовиться:
Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала літаки Україні.
З іншого боку, американці визнають, що (окрім рішення Польщі) є й інші проблеми:
- Наприклад, щодо матеріально-технічного забезпечення переміщення літаків в Україну.
- Та забезпечення заміни для Польщі американських літаків.
"Це не так просто", – коротко прокоментувала речниця Білого дому Джен Псакі.Нагадаємо, мовиться про передачу України літаків МіГ, якими послуговується Східна Європа, та які США замінять своїми сучаснішими F-16 від Lockheed Martin.
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