Винищувачі для України: США ніколи не були проти передачі Польщею авіації, але проблеми є

У Державному департаменті США повідомили, що працюють із Польщею та консультується з іншими союзниками по НАТО. Мета – сприяти передачі Україні військових літаків.

Утім, офіційно чи публічно Польща не повідомляла, що має намір ці літаки передати. Українська ж влада запевняє, що перемовини тривають – адже це питання непросте.

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Україні потрібні бойові літаки від Польщі: що кажуть у Держдепі США

У повідомленні Держдепу Сполучених Штатів Америки, яке наводять американські ЗМІ, мовиться:

Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала літаки Україні.

З іншого боку, американці визнають, що (окрім рішення Польщі) є й інші проблеми:

Наприклад, щодо матеріально-технічного забезпечення переміщення літаків в Україну.

Та забезпечення заміни для Польщі американських літаків.

"Це не так просто", – коротко прокоментувала речниця Білого дому Джен Псакі.

мовиться про передачу України літаків МіГ, якими послуговується Східна Європа, та які США замінять своїми сучаснішими F-16 від Lockheed Martin.

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