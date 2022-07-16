Жданов описав труднощі з передаванням Україні винищувачів F-16

ЗСУ отримують від партнерів багато необхідної зброї. Нашим героям також потрібні винищувачі, але їх отримання у найближчій перспективі розраховувати не варто.

Американські винищувачі F-15, F-16 чи будь-які інші вкрай потрібні для ЗСУ. Втім, навіть у разі отримання Україні доведеться зробити багато роботи, щоб наші героїчні ЗСУ могли їх ефективно застосовувати у бою з росіянами.

Читайте також Все, що треба знати про повістки: у ЗСУ відповіли на поширені питання про мобілізацію

Жданов окреслив проблеми отримання винищувачів

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що наразі немає країн, які б були готові надати нам свої винищувачі. Переговори тримають, але цей процес може затягнутися.

"Деякі країни навіть забули, що вони нам колись пропонували, але тоді ми відмовилися. Я маю на увазі F-18, які Канада нам пропонувала кілька разів ще від 2014 року", – нагадав Жданов.

Окрім того, варто розуміти, що для F-16 потрібна хороша рівна злітно-посадкова смуга. Вона має мати чіткі розміри та технічне забезпечення.

Третя проблема полягає у тому, що для F-16 потрібен не лише кваліфікований навчений пілот, а й 20 людей для обслуговування літака, не враховуючи додаткові допоміжні машини та прилади.

Розмови про передавання тривають, підготовки наших льотчиків – розмова триває. Я так розумію, технічний склад буде вчитися разом з ними. Це перспектива не сьогоднішнього дня, а, скажімо, найближчого пів року, ­

– припустив Жданов.

Повітряні сили про надання партнерами винищувачів

Речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна говорить з партнерами про надання винищувачів на всіх можливих рівнях. У Конгрес США вже навіть внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів для роботи на цих винищувачів, але це процес вимагає багато часу. Україна обов'язково отримає ці винищувачі, але варто запастися терпінням.

Дивіться також – британська розвідка оцінила наступальні дії росіян: відео