Перші винищувачі F-16 будуть захищати Харків від КАБів, – The Guardian

Останніми місяцями російська армія регулярно запускає КАБи по Харкову. Очікується, що Україна застосовуватиме перші винищувачі F-16 саме для захисту цього міста.

Західні винищувачі мають переваги над радянськими моделями. Окрім цього, вони будуть більш ефективними, аніж класична протиповітряна оборони.

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Захист Харкова від КАБів

Авіаційний експерт, колишній український військовий льотчик Анатолій Храпчинський переконаний, що після отримання F-16 росіяни будуть вимушені змінити свою тактику.

Ми зможемо більш ефективно націлювати їхні літаки та ракети, і їм буде дуже важко продовжувати використовувати керовані авіабомби (КАБи), які вони повинні запускати з відстані від 50 до 70 кілометрів,

– вказав він.

Численні українські джерела зазначають, що перші F-16 Україна спрямує саме на те, аби захистити Харків від керованих авіабомб.

Радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заначив, що проти КАБів системи протиповітряної оборони не такі корисні, як от авіація. А винищувачі F-16 мають більший радіус дії, ніж російські МіГ і Су.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначала, що Україна зможе використовувати передані країною винищувачі для атак на території Росії. Єдиною умовою є те, що вони мають здійснюватися в оборонних цілях і відповідати міжнародному праву. Відповідний дозвіл також надала і Данія.

F-16 дозволять підвищити ефективність наявної західної зброї, яка використовувалася з літаків радянського зразка.

Нагадаємо, що командувач ВПС Нідерландів очікує, що Україна почне використовувати винищувачі F-16 вже цього літа. Постачання літаків було зірвано через затримку в доставці та навчанні. Процес навчання пілотів і наземного персоналу управління літаком був непростим.