Українські F-16: Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків

У п'ятницю, 2 травня, Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. Президент анонсував "системні рішення".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського в його телеграм-каналі.

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Зеленський зібрав нараду щодо військових літаків

Президент України відзвітував про нараду з розвитку флоту військових літаків.

Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію,

– написав Володимир Зеленський.

Згодом у своєму традиційному вечірньому зверненні президент пояснив, що йдеться про кадрові рішення, зокрема в Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗСУ. За словами Зеленського, зараз вже є "дуже непогані результати".

Глава держави також подякував усім, "хто посилює наші дії в небі".

Важливо! Українські військові регулярно залучають бойові літаки F-16 для відбиття повітряних атак. Винищувачі активно використовували зокрема в ніч на 24 квітня, коли росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА.

До слова, нещодавно США відправили свої списані винищувачі F-16 Україні, які можуть бути використані як донори запчастин. Для їхнього транспортування застосували український чартерний транспортний літак Ан-124.