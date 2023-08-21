Швеція не може надати Gripen Україні, – прем'єр
Джерело:TV4
Днями стало відомо про надання Україні винищувачів F-16. Водночас йшлося і про передачу Gripen від Швеції, але поки що країна не готова поділитися з Україною цими винищувачами.
Швеція не може надати Україні винищувачі Gripen. Прем’єр-міністр країни Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує їх, тож планів передати їх Україні поки не має.
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Країна повинна захищати себе
Крісстерссон наголосив, що Швеція теж ще не є членом НАТО, тож повинна захищати себе.
Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі,
– сказав прем'єр.
Водночас він нагадав, що Швеція є частиною коаліції F-16, де співпрацює з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності.
За словами прем'єр-міністра Швеції, країна не може собі дозволити надавати Україні десятки літаків.
"Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні", – зазначив прем'єр Швеції.
Коаліція винищувачів для України: останні новини
- Авіаційну коаліцію для України сформували такі держави: Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія.
- Вже за лічені години після повідомлення з Нідерландів, про передання F-16 Україні заявила Данія. Мовиться про 19 винищувачів.
- У Нідерландах наголосили, що важливо якнайшвидше розпочати військові навчання українських героїв на F-16. Наразі тривають мовні навчання. За словами Рютте, Україна має виконати інфраструктурні умови. Винищувачі мають злетіти та безпечно приземлитися. Зеленський пообіцяв, що українські військові працюватимуть над цим.