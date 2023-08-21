Швеція не може надати Gripen Україні, – прем'єр

Днями стало відомо про надання Україні винищувачів F-16. Водночас йшлося і про передачу Gripen від Швеції, але поки що країна не готова поділитися з Україною цими винищувачами.

Швеція не може надати Україні винищувачі Gripen. Прем’єр-міністр країни Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує їх, тож планів передати їх Україні поки не має.

Дивіться також Характеристики вражають: яку модифікацію літаків F-16 може отримати Україна

Країна повинна захищати себе

Крісстерссон наголосив, що Швеція теж ще не є членом НАТО, тож повинна захищати себе.

Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі,

– сказав прем'єр.

Водночас він нагадав, що Швеція є частиною коаліції F-16, де співпрацює з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності.

За словами прем'єр-міністра Швеції, країна не може собі дозволити надавати Україні десятки літаків.

"Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні", – зазначив прем'єр Швеції.

Коаліція винищувачів для України: останні новини