Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Північним морем

НАТО підняло у небо бельгійські винищувачі F-16, аби перехопити російські бомбардувальники. Їх 12 листопада помітили над Північним морем.

Відповідну заяву оприлюднили у твітері Королівських повітряних сил Нідерландів. Там уточнили, що саме F-16 наразі відповідають за моніторинг повітряного простору країни.

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Супровід перебрали британці

Російські бомбардувальники Ту-160 були над Північним морем – вони рухалися з півночі. Бельгійські винищувачі супроводжували їх, доки вони не до наблизилися до зони відповідальності повітряних сил Великої Британії. Після цього супровід взяли на себе британські військові.

Раніше російські літаки перехоплювали біля Норвегії

Наприкінці жовтня норвезькі винищувачі перехопили велику групу російських військових літаків. Серед них також були стратегічні бомбардувальники Ту-160. Крім цього – винищувачі МіГ-31 та Су-24, а також розвідувальний літак А-50. Ці повітряні судна не поділилися планами польотів й не контактували з цивільною службою управління повітряним рухом. Через це були ризики для інших літаків.