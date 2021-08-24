В небі на параді винищувачі утворили прапор України – дивовижне відео
24 серпня 2021 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві 24 серпня відбувся військовий парад до Дня Незалежності. Під час нього українців, серед іншого, дивувала авіація.
Останніми в небо вилетіли 6 винищувачів. 4 з них випустили у небо речовину блакитного та жовтого кольорів.
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Так, у небі на велику відстань простяглися кольорові смуги, які утворили прапор України. Зробили це 4 винищувачі Міг-29 у супроводі багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon королівський повітряних сил Великої Британії.
Це стало символом впевненого руху нашої держави у європейську спільноту, а також знаком підтримки від партнерів.
Винищувачі утворили прапор України в небі: відео
Як відбувся парад до Дня Незалежності
- На початку військового параду виступив президент Володимир Зеленський. Він вручив нагороди українським військовим, співакам та громадським діячам. Крім того, глава держави підписав указ про створення нового свята – Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
- Центром Києва маршували парадні розрахунки. Крім військовослужбовців, Хрещатиком, вперше в історії, пройшлися службові собаки.
- До параду також залучили авіацію. В небо вилетів найбільший у світі літак – "Мрія".
- В Одесі ж відбувся морський парад. У ньому взяли участь кораблі НАТО.