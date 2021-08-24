В небі на параді винищувачі утворили прапор України – дивовижне відео

У Києві 24 серпня відбувся військовий парад до Дня Незалежності. Під час нього українців, серед іншого, дивувала авіація.

Останніми в небо вилетіли 6 винищувачів. 4 з них випустили у небо речовину блакитного та жовтого кольорів.

Рекомендуємо ДНК українців відвойовує своє: перед військовим парадом показали щемливе відео

Так, у небі на велику відстань простяглися кольорові смуги, які утворили прапор України. Зробили це 4 винищувачі Міг-29 у супроводі багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon королівський повітряних сил Великої Британії.

Це стало символом впевненого руху нашої держави у європейську спільноту, а також знаком підтримки від партнерів.

Винищувачі утворили прапор України в небі: відео

Як відбувся парад до Дня Незалежності