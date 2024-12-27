Винна російська ракета: Буданов прокоментував авіатрощу в Казахстані
Буданов заявив, що літак, що впав у Казахстані був збитий російською ракетою із ЗРК "Панцир С1". Це зокрема припускають і у США.
Офіційний представник США також підтверджує цю можливість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The War Zone.
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Що каже Буданов про авіакатастрофу у Казахстані
Українська розвідка вважає, що літак, що впав у Казахстані був збитий російською ракетою з її території. По літаку випустили ракету із ЗРК "Панцир С1".
Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на російській території,
– зазначив голова української розвідки Кирило Буданов.
Влада США вважає, що причиною катастрофи літака в Казахстані міг стати російський зенітний вогонь. Про це повідомляє The Financial Times.
Наступне відео з уламками літака та обставини, пов'язані з безпекою повітряного простору в даному регіоні Росії, вказують на можливість того, що літак був збитий будь-яким видом зенітного вогню,
– заявило агентство авіаційної безпеки Osprey.
Нагадаємо, у Казахстану немає офіційної версії аварії літака. Там заявляють, що і спростувати жодної з версій не можуть.