Вінниччина – під масованою повітряною атакою росіян
- Вінницька область зазнала масованої повітряної атаки дронами та ракетами з боку Росії.
- Місцева влада закликала жителів залишатися в укриттях через загрозу нових атак.
Вночі та вранці 26 лютого росіяни продовжують терор українських міст. Під ударом опинилася й Вінницька область.
Регіон атакують дрони та ракети. Про це інформують у Повітряних силах.
Що відомо про атаку на Вінниччину?
Рух ворожих дронів у напрямку регіону фіксували близько 6:32. Нову групу російських ударних БпЛА зі сходу курсом на Вінницю відстежили о 6:46.
Через російську загрозу місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.
Вінниччина під масованою повітряною атакою ворога. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги,
– йдеться у повідомленні Наталі Заболотної.
Зазначимо також, що близько 6:07 ранку на Вінницю летіла ракета.
Що ще відомо про масовану атаку 26 лютого?
Ворог бив по українських містах ще вночі, вибухи, зокрема гриміли у Полтаві. Удари зафіксували також у чотирьох районах Харкова – Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району.
Через обстріли спалахнули дві пожежі, в регіоні зайнялися приватні будинки, гараж і автомобіль. За попередніми даними, травмовано 14 людей, серед них є дитина.
У Києві вночі також лунали вибухи – столицю атакували дрони та ракети. У Дніпровському районі пошкоджено будівлю магазину, в Голосіївському сталася пожежа на території приватного домоволодіння, а в Печерському загорівся двоповерховий житловий будинок.
Крім того, вибухи пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині, куди ворог спрямував дрони-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерхівку, через що постраждала людина.