Вінниччина – під масованою повітряною атакою росіян

Вночі та вранці 26 лютого росіяни продовжують терор українських міст. Під ударом опинилася й Вінницька область.

Регіон атакують дрони та ракети. Про це інформують у Повітряних силах.

Що відомо про атаку на Вінниччину?

Рух ворожих дронів у напрямку регіону фіксували близько 6:32. Нову групу російських ударних БпЛА зі сходу курсом на Вінницю відстежили о 6:46.

Через російську загрозу місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Вінниччина під масованою повітряною атакою ворога. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги,

– йдеться у повідомленні Наталі Заболотної.

Зазначимо також, що близько 6:07 ранку на Вінницю летіла ракета.

Що ще відомо про масовану атаку 26 лютого?