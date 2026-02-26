Укр Рус
26 лютого, 07:06
Оновлено - 07:30, 26 лютого

Вінниччина – під масованою повітряною атакою росіян

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Вінницька область зазнала масованої повітряної атаки дронами та ракетами з боку Росії.
  • Місцева влада закликала жителів залишатися в укриттях через загрозу нових атак.

Вночі та вранці 26 лютого росіяни продовжують терор українських міст. Під ударом опинилася й Вінницька область.

Регіон атакують дрони та ракети. Про це інформують у Повітряних силах.

Що відомо про атаку на Вінниччину?

Рух ворожих дронів у напрямку регіону фіксували близько 6:32. Нову групу російських ударних БпЛА зі сходу курсом на Вінницю відстежили о 6:46.

Через російську загрозу місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Вінниччина під масованою повітряною атакою ворога. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги,
– йдеться у повідомленні Наталі Заболотної.

Зазначимо також, що близько 6:07 ранку на Вінницю летіла ракета.

Що ще відомо про масовану атаку 26 лютого?

  • Ворог бив по українських містах ще вночі, вибухи, зокрема гриміли у Полтаві. Удари зафіксували також у чотирьох районах Харкова – Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району. 

  • Через обстріли спалахнули дві пожежі, в регіоні зайнялися приватні будинки, гараж і автомобіль. За попередніми даними, травмовано 14 людей, серед них є дитина. 

  • У Києві вночі також лунали вибухи – столицю атакували дрони та ракети. У Дніпровському районі пошкоджено будівлю магазину, в Голосіївському сталася пожежа на території приватного домоволодіння, а в Печерському загорівся двоповерховий житловий будинок. 

  • Крім того, вибухи пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині, куди ворог спрямував дрони-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у п'ятиповерхівку, через що постраждала людина.