Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині
23 листопада 2022 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:Сергій Борзов
23 листопада російські окупанти випустили багато ракет по Україні. Деяких з них влучили у Вінницьку область.
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Зауважимо, що також окупанти вдарили по Києву.
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Вінниччина опинилась під ракетною атакою
Як розповів Борзов, Вінницька область – під обстрілом ворога. Російські загарбники влучили в об’єкти критичної інфраструктури.
Залишайтесь в укриттях!
– наголосив очільник регіону.
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