Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині

23 листопада 2022 , 14:53
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Джерело:

Сергій Борзов

23 листопада російські окупанти випустили багато ракет по Україні. Деяких з них влучили у Вінницьку область.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Зауважимо, що також окупанти вдарили по Києву.

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Вінниччина опинилась під ракетною атакою

Як розповів Борзов, Вінницька область – під обстрілом ворога. Російські загарбники влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

Залишайтесь в укриттях!
– наголосив очільник регіону.

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Автор: Софія Ковнір