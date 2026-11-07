На Вінниччині було чутно звуки вибухів

У суботу, 7 листопада, Росія атакувала Вінничину. В області пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку?

Росія протягом дня 7 листопада атакувала Україну ударними БпЛА. Близько 21:12 Повітряні сили написали про реактивний БпЛА, який летів на Вінницю з півдня. Після цього в області почули звуки вибухів.

Де зараз тривога: дивіться карту

Нагадаємо, що того ж дня країна-агресорка кілька разів обстрілювала Київ. Внаслідок ударів у Шевченківському районі столиці пошкоджений приватний житловий будинок, а в Оболонському сталось загоряння на великій площі складського приміщення.