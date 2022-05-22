На Вінниччині через ураганний вітер падали дерева

21 травня в багатьох регіонах України вирувала негода, зокрема в на Вінниччині сильний вітер викорчував дерева.

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У відомстві зазначили, що в п'ятницю, 21 травня, рятувальники Вінниччини здійснили 3 виїзди на прибирання повалених дерев з доріг. Які попадали через сильний, шквальний вітер.

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Ці випадки трапилися у Хмільницькому та Вінницькому районах області. До боротьби з наслідками негоди від ДСНС виїхали 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.



Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Вінниччині / Фото ДСНС

Що робити під час негоди

Джерело: ДСНС

Під час негоди часто трапляється аварійне відключення енергопостачання, краще до цього бути готовим. Заберіть з вулиці ваше майно, яке може бути пошкоджене. Сухі дерева потрібно обрізати, а автомобіль перегнати в гараж, або в місце, де немає дерев.

Ліжко краще забрати від вікна з великими шибками.

Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори.

За можливості краще цього дня залишитися вдома, але якщо ви на вулиці, то тримайтеся якомога далі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів, рекламних щитів та дерев.

Під час сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.

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