На Вінниччині через ураганний вітер падали дерева
22 травня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
21 травня в багатьох регіонах України вирувала негода, зокрема в на Вінниччині сильний вітер викорчував дерева.
Негода в Україні
У відомстві зазначили, що в п'ятницю, 21 травня, рятувальники Вінниччини здійснили 3 виїзди на прибирання повалених дерев з доріг. Які попадали через сильний, шквальний вітер.
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Ці випадки трапилися у Хмільницькому та Вінницькому районах області. До боротьби з наслідками негоди від ДСНС виїхали 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.
Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Вінниччині / Фото ДСНС
Що робити під час негоди
Джерело: ДСНС
- Під час негоди часто трапляється аварійне відключення енергопостачання, краще до цього бути готовим. Заберіть з вулиці ваше майно, яке може бути пошкоджене. Сухі дерева потрібно обрізати, а автомобіль перегнати в гараж, або в місце, де немає дерев.
- Ліжко краще забрати від вікна з великими шибками.
- Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори.
- За можливості краще цього дня залишитися вдома, але якщо ви на вулиці, то тримайтеся якомога далі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів, рекламних щитів та дерев.
- Під час сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті.
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Що робити якщо ви в авто
- Не паркуватися поблизу великих рекламних щитів, у дворах старої забудови, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками;
- Не їдьте вулицями, які засаджені старими деревами, в першу чергу – з великими та сухими кронами;
- Якщо біля вашого автомобіля впало дерево, не спішіть його об'їжджати, озирніться, чи не спровокуєте ви таким чином ДТП;
- Якщо на ваше авто щось падає, пригніться якомога нижче, адже важкий стовбур здатний сильно зім'яти дах сучасного легковика.