Загрожувала катастрофа: на Вінниччині ділки роками закопували токсичні відходи

Вінниччині загрожувала екологічна катастрофа. Все через дії керівництва одного з місцевих підприємств, яке "закопувало" небезпечні відходи біля населених пунктів.

Мовиться про величезну кількість шкідливих токсинів – майже 500 тонн. Вони утворювалися після очищення технічного гліцерину, який ділки потім продавали до Росії.

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У чому полягала схема порушників

Небезпечні речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, потрібно утилізовувати. Втім, керівництво підприємства не забезпечило такої можливості, аби збільшити свої прибутки. Тож токсини вивозили на орендовану державну ділянку за межами Вінниці. Відповідних дозволів у ділків не було.

Незаконне захоронення небезпечних промислових відходів продовжувалося протягом декількох років. Обсяги "закопаних" токсинів постійно зростали, це могло спричинити екологічну катастрофу.

Триває розслідування

Служба безпеки України ініціювала проведення лабораторних досліджень. У пробах з місць захоронення відходів виявили хімічні елементи, які забруднюють підземні води та ґрунти. В офісах учасників схеми провели обшуки, там виявили:

документальні матеріали;

чорнові записи;

комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці вжерозпочали кримінальне провадження за статтею про екоцид. Підприємству загрожує призупинення діяльності.

Водночас спеціалісти Держекоінспекції зафіксували обсяги забруднення територій та інші грубі порушення чинного законодавства. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії.

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