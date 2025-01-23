На Вінниччині побили 12-річного хлопчика: поліція розслідує справу

У Вінницькій області розслідують обставини побиття 12-річного школяра. Зловмисники зняли це на відео та поширили у соцмережах.

Інцидент стався у Хмільницькому районі. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

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Це сталось ще 6 січня

Правоохоронці розповіли, що 22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка пояснила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень 8 класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню 6 класу цього ж ліцею.

Після цього провели необхідні першочергові слідчі дії та встановили, що подія сталась ще 6 січня. 13-річний місцевий житель змусив однокласника потерпілого зняти все на телефон. Поліцейські допитали батьків учасників та спільно із соціальними працівниками здійснюють превентивну роботу з родинами та у навчальному закладі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Остаточну правову кваліфікацію нададуть після проведення всіх слідчих дій.

Своєю чергою, батьків закликають пильнувати поведінку дітей та наголошувати на важливості дотримання правових та моральних норм, а також на неприпустимості насильства, адже конфлікти чи непорозуміння варто вирішувати мирним шляхом.