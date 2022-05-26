На Вінниччині проведуть запланований вибух у кар'єрі: жителів просять не панікувати

Сьогодні, 26 травня, від 11:00 до 17:00 години на Писарівському кар'єрі у Вінницькій області проведуть планований підрив. Мешканців просять зберігати спокій та не наближатися до зазначеної території.

Цю інформацію погодила Вінницька обласна військова адміністрація. Захід запланований та відбуватиметься під контролем спеціальних служб. Про це повідомила Калинівська міська рада.

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Зазначається, що на Писарівському кар'єрі проведуть масовий вибух з використанням вибухових речовин.

У міськраді підкреслили, що вибух відбудеться після попереджувального сигналу – гудка сирени.

Мешканців прилеглих населених пунктів просять зберігати спокій та не наближатися до території кар'єру. За попередніми даними, мінімальна охоронна зона розкидання кусків породи від вибуху становить 350 метрів від контурів кар'єру.