Не повернулася до школи: на Вінниччині 3 дні шукали 13-річну дівчину
- На Вінниччині розшукали 13-річну Ольгу Федосєєву, яка зникла 17 березня.
- Про те, що дівчину рошукали, стало відомо 20 березня.
На Вінниччині розшукали 13-річну Ольгу Федосєєву. Дівчина зникла декілька днів тому – 17 березня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.
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На Вінниччині розшукали 13-річну дівчину
В понеділок, 17 березня, дівчина повинна була повернутися зі свого дому до спеціальної школи в селі Ободівка.
17 березня дитина мала повернутися зі свого дому з села Поташня Гайсинського району до спеціальної школи в селі Ободівка. Прикмети дівчини: зріст 150 сантиметрів, середньої тілобудови, обличчя круглої форми. Могла бути одягнена у зелене пальто з поясом,
– йшлося у дописі.
Станом на ранок 20 березня у Нацполіції повідомили, що дівчину розшукали. Там вказали, що з нею все добре.