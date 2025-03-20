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24 Канал Новини України Не повернулася до школи: на Вінниччині 3 дні шукали 13-річну дівчину
20 березня, 11:09
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Не повернулася до школи: на Вінниччині 3 дні шукали 13-річну дівчину

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Вінниччині розшукали 13-річну Ольгу Федосєєву, яка зникла 17 березня.
  • Про те, що дівчину рошукали, стало відомо 20 березня.

На Вінниччині розшукали 13-річну Ольгу Федосєєву. Дівчина зникла декілька днів тому – 17 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

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На Вінниччині розшукали 13-річну дівчину

В понеділок, 17 березня, дівчина повинна була повернутися зі свого дому до спеціальної школи в селі Ободівка. 

17 березня дитина мала повернутися зі свого дому з села Поташня Гайсинського району до спеціальної школи в селі Ободівка. ​Прикмети дівчини: зріст 150 сантиметрів, середньої тілобудови, обличчя круглої форми. ​Могла бути одягнена у зелене пальто з поясом,
– йшлося у дописі.

Станом на ранок 20 березня у Нацполіції повідомили, що дівчину розшукали. Там вказали, що з нею все добре.