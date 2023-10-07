На Вінниччині спалахнув будинок: там було шестеро дітей, відомо про загиблих
Джерело:ДСНС
У Вінницькі області загорівся будинок, у якому у той час перебувало шестеро малолітніх дітей. На жаль, двоє померли – немовля та його кількарічний братик.
Двох братиків без ознак життя виявили рятувальники. Іншим дітям вдалося вчасно врятуватися – відомо, що їм допоміг сусід.
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Моторошна пожежа на Вінниччині
У Вінницькій області у селі Верхівка близько 17 години спалахнула пожежа в одному з житлових будинків. Вогонь охопив другий поверх двоповерхової будівлі. У той час вдома без дорослих перебувало шестеро дітей.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох маленьких хлопчиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя. Їх 12-річна сестричка змогла самостійно вибігти з задимленого приміщення. Ще трьох дітей вдалося врятувати сусіду, який побачив дим з квартири та почув крики. Він витягнув їх за допомогою драбини ще до приїзду пожежників.
Наслідки пожежі у будинку у селі Верхівка / фото ДСНС
Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння о 17:49, а остаточно ліквідували вогонь о 17:57.
Пожежникам вдалося зупинити поширення вогню / фото ДСНС
Інші жахливі інциденти з дітьми
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