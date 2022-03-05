На Вінниччині затримали прихильника "руського міра", який займався агітацією

Чоловіка, який займався проросійською агітацією, затримали у Жмеринці, Вінницька область. Він розповсюджував символіку РФ.

У повідомленні Нацполіції йдеться, що чоловіка підозрюють у пособництві російським військовим.

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В його оселі знайшли зброю та пропагандистську атрибутику, зокрема, георгіївські стрічки, прапорці СРСР, значки із зображенням президента країни агресора, зброю та бінокль.

Наразі чоловіка доставили до СБУ. Триває ретельна перевірка.



Чоловік розповсюджував проросійську символіку / Фото Нацполіція

Нагадаємо, аби в Україні не було диверсантів, які готові продати рідну землю "за 30 срібняків", ігноруючи все горе українського народу від нападу Росії, у Раді проголосували за законопроєкт про посилення відповідальності за злочини проти основ нацбезпеки в умовах дії режиму воєнного стану.

Тепер зрадники каратимуться позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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