"Винниківська тютюнова фабрика" вимагає захистити права та інтереси українських виробників

"Винниківська тютюнова фабрика", яка сумлінно сплачує податки до державного бюджету України, не може працювати та виготовляти нову продукцію через безперервні обшуки силовиків.

Про це заявили в пресслужбі компанії, інформує 24 Канал. Як зазначається, "Винниківська тютюнова фабрика" – це великий український виробник, який добросовісно сплачує податки до державного бюджету.

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Так, у травні підприємство сплатило податків та різного роду зборів і платежів у бюджети різних рівнів 480 мільйонів гривень – при плані у 750 мільйонів гривень. А у червні планували вийти на суму платежів у понад 920 мільйонів гривень, але тепер очікується 580 мільйонів гривень.



Все це відбувається через те, що роботу підприємства заблоковано, відтак не виготовляється нова продукція, відповідним чином не створюється база для оподаткування.



"Винниківська тютюнова фабрика" щорічно входить до числа найбільших платників галузі за сумою сплачених податків. Лише за 2023 рік компанія сплатила до держбюджету понад 7 мільярдів гривень податків та зборів, а цього року підприємство планувало вийти на рекордні 8,5 мільярда гривень. Але вже чотири місяці на фабриці відбуваються безперервні обшуки, а з вересня 2023 року проводяться постійні перевірки. І при цьому, як наголошують у пресслужбі компанії, жодних порушень органи контролю не виявили.



"Винниківська тютюнова фабрика" постачає свою продукцію як по Україні, так і за кордон. Продукція фабрики представлена на двох континентах і шести ринках.



Сьогодні "Винниківська тютюнова фабрика" не може нормально працювати та виготовляти нову продукцію. Як зазначають у компанії, її зупинка може призвести до втрати робочих місць, зменшення надходжень до бюджету та посилення позицій іноземних конкурентів. Крім того, зупинка роботи такого великого підприємства як "Винниківська тютюнова фабрика" може мати негативний вплив на економіку країни в цілому.

Закликаємо вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити права та інтереси українських виробників. Адже свобода підприємництва та верховенство права є одними з основних принципів демократичної держави. Своєю чергою силовики не повинні безпідставно втручатися в роботу підприємств, які законно працюють,

– підкреслюють у пресслужбі компанії.

Там додали, що фабрика є одним із найбільших та найстаріших національних виробників України, що має багатовікову історію, бо почала працювати у далекому 1779 році. Її добре знана продукція вже багато десятиріч є візитною карткою не лише Львова, але й всієї України.