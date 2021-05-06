У Вінниці спалахнула пожежа в офісному центрі: є жертва – фото, відео

У Вінниці загорілася будівля офісного центру на вулиці Бевза. За попередньою інформацією, внаслідок займання загинула людина.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників 6 травня о 12:34. Вже о 14:11 пожежу вдалося локалізувати.

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Подробиці про пожежу

За підвищеним номером виклику до місця події направили чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин Вінниці.

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширювався покрівлею споруди. На жаль, рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Ліквідація пожежі у Вінниці: дивіться відео ДСНС



Масштабна пожежа у Вінниці / Фото ДСНС



Пожежу вдалося локалізувати / Фото ДСНС



Вогонь спалахнув у будівлі на вулиці Бевза у Вінниці / Фото ДСНС

Зауважимо, що до боротьби з вогнем Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила 60 людей та 13 одиниць спецтехніки.

Пожежа у кемпінг-готелі на Вінниччині

Раніше сталася пожежа в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю у Вінницькій області. Тоді вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів.

Інцидент трапився 13 березня у селі Косанове Гайсинського району. На щастя, постраждалих та жертв не було.