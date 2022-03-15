У Вінниці, Миколаєві та Житомирі – повітряна тривога: усім в укриття

15 березня 2022 , 11:02
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Джерело:

Суспільне

У Вінниці, Миколаєві та Житомирі є загроза ворожого обстрілу. Мешканцям потрібно негайно піти в укриття.

Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати українські міста. Ворог завдає ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. 

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Тривога у Вінниці, Миколаєві та Житомирі

У Вінниці, Миколаєві та Житомирі лунає сирена, оголошена повітряна тривога. Мешканцям потрібно негайно піти в укриття.

Покинути безпечне місце можна буде лише після відповідного сигналу.

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Автор: Ярослав Сиваківський