У Вінниці підтвердили вибухи: містян просять не покидати укриттів до відбою

Зранку 14 липня у багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Невдовзі надійшли повідомлення про вибухи. Їх офіційно підтвердили у Вінниці.

Відповідна інформація надійшла від Вінницької міської ради. Там попрохали мешканців залишатись в укриттях до відбою.

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Вибухи пролунали після тривоги

Зауважимо, що о 10:13 оголосили про повітряну тривогу у Вінницькій області. Уже через пів години – о 10:46 – надійшла інформація про те, що в обласному центрі прогримів вибух. А ще через кілька хвилин у міській раді підтвердили відразу кілька вибухів.

Мешканців міста закликали не покидати укриттів до сигналу про відбій. Також ні в якому разі не варто робити фото та відео місць, в які влучили ворожі ракети. Будь ласка, не будьте спільниками російських військових за допомогою необдуманих постів у соціальних мережах.

Об 11:02 міський голова Вінниці Сергій Моргунов підтвердив "прильоти" по місту. Він вкотре попрохав не поширювати інформацію ані про локації ракетних влучань, ані про масштаби руйнувань.

Очільник міської ради додав, що на місце атаки вже виїхали екстрені служби. Наразі очікується повідомлення від Вінницької ОВА. Кореспонденти Суспільного також повідомили про те, що в місті наразі працюють ДСНС, рятувальники та швидка допомога.

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов надав додаткову інформацію щодо ракетного обстрілу міста. Він зазначив, що внаслідок атаки є загиблі, а також поранені. Наразі кількість жертв ворога уточнюється.

Реакція Офісу Президента

На ракетний удар по Вінниці вже відреагували в Офісі Президента. Андрій Єрмак підкреслив, що це черговий терористичний акт росії.

Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук… Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму,

– наголосив він.

Нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів залишається все ще надзвичайно високим. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – відправляйтесь негайно до укриття. Залишайтесь там доти, поки не буде сповіщення про відбій. Це може врятувати вам життя.