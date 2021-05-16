У Вінниці поховали українську снайперку-розвідницю Ольгу Гранецьку

Снайперку-розвідницю Ольгу Гранецьку поховали на Алеї Героїв центрального міського кладовища Вінниці. Прощання відбулось у Будинку офіцерів.

Джерело:

"Депо Вінниця"

Церемонію провели у неділю, 16 травня. 38-річна жінка померла 14 травня у київському госпіталі через гострий лейкоз.

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Як відбувся похорон Гранецької

Ольга Гранецька виконувала бойові завдання у декілької підрозділах за час війни на Донбасі. Попрощатись з військовою приїхали її побратими з усієї України.


Ольгу Гранецьку поховали в рідному місті – Вінниці / Фото "Депо Вінниця"

Снайперка боролась із раком приблизно рік. Щоразу після операцій вона поверталась на Схід, бо "мала ще недороблені справи".

Військова служба Гранецької: головне

  • Гранецька підписала контракт із Збройними силами України ще у 2007 році й стала адіотелеграфісткою в 101 окремому полку зв'язку.
  • З 2016 року її перевели до 93 ОМБр "Холодний Яр", де вона працювала в артрозвідці.
  • На посаді снайпера-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті Гранецька працювала з 2017 року, коли перевелась на службу до 131 окремого розвідувального батальйону.