У Вінниці поховали українську снайперку-розвідницю Ольгу Гранецьку

Снайперку-розвідницю Ольгу Гранецьку поховали на Алеї Героїв центрального міського кладовища Вінниці. Прощання відбулось у Будинку офіцерів.
Джерело:"Депо Вінниця"
Церемонію провели у неділю, 16 травня. 38-річна жінка померла 14 травня у київському госпіталі через гострий лейкоз.
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Як відбувся похорон Гранецької
Ольга Гранецька виконувала бойові завдання у декілької підрозділах за час війни на Донбасі. Попрощатись з військовою приїхали її побратими з усієї України.
Ольгу Гранецьку поховали в рідному місті – Вінниці / Фото "Депо Вінниця"
Снайперка боролась із раком приблизно рік. Щоразу після операцій вона поверталась на Схід, бо "мала ще недороблені справи".
Військова служба Гранецької: головне
- Гранецька підписала контракт із Збройними силами України ще у 2007 році й стала адіотелеграфісткою в 101 окремому полку зв'язку.
- З 2016 року її перевели до 93 ОМБр "Холодний Яр", де вона працювала в артрозвідці.
- На посаді снайпера-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті Гранецька працювала з 2017 року, коли перевелась на службу до 131 окремого розвідувального батальйону.