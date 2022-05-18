У Вінниці попрощалися із загиблим на війні пілотом: на його честь у небі пролетіли літаки

У Вінниці в останню путь провели українського героя – пілота Сергія Пархоменка, який загинув на війні. На його честь у небі над містом пролетіли літаки.

У Вінниці попрощалися з Сергієм Пархоменком

У такий спосіб вшанували пам'ять та попрощалися з героєм його колеги. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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25-річний Сергій Пархоменко був капітаном штурмової авіації, командиром авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Він загинув 14 травня під час виконання бойового завдання в районі Гуляйполя на Запоріжжі.

Героя поховали у Вінниці, столиці української військової авіації, оскільки на Харківщині, звідки родом Сергій, тривають бойові дії.

У Вінниці попрощалися з загиблим пілотом Сергієм Пархоменком: дивіться відео

Життєвий шлях загиблого Героя

Сергій Пархоменко народився 1997 року у Харкові. Любов до неба передалася йому від тата та дідуся – військових авіаторів. Хлопець з дитинства мріяв долучитися до сімейної справи.

Він закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2014 році, коли його батько виконував бойові завдання у повітрі, Сергій почав навчання на льотному факультеті Харківського національного університету Повітряних сил. У 2019 він випустився з навчального закладу з кваліфікацією льотчика 3-го класу.

Далі Сергій вирішив проходити службу в бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова та літати на літаках Су-25, наслідуючи свого батька та діда.

На момент повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сергій вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. Пілот здійснив 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих ППО та винищувальної авіації, неодноразово виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів росіян та у ході роботи знищив:

понад 20 ворожих танків,

більше ніж 50 бойових броньованих машин,

55 транспортних засобів,

20 цистерн з пальним,

кілька сотень окупантів з особового складу агресора, серед них – солдати та офіцери.

В боях з російським агресором проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Він був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, та чудовою людиною,

– так описали Сергія Пархоменка в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

На честь загиблого пілота у небі пролетіли літаки: дивіться відео



Менше ніж за 2 тижні до смерті, 2 травня, указом президента України Володимира Зеленський пілота було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність та патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини.

У Героя залишився маленький син, що народився вже після початку повномасштабної війни в Україні – у березні 2022 року. Переконані, що хлопчик виросте справжнім українцем та пам'ятатиме про подвиг тата.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття та підтримку рідним і близьким загиблого Героя. Ми завжди цінуватимемо його внесок заради майбутнього вільної та мирної України. Вічна пам'ять!

У Вінниці попрощалися з пілотом Сергієм Пархоменком / Фото Вінниця.info

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