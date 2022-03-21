У Вінниці порушникам комендантської години вручають повістки в армію
Джерело:Суспільне Вінниця
У Вінниці вирішили вручати повістки до військкомату порушникам комендантської години. Місто разом з поліцією патрулюють представники центрів комплектування.
Так, за минулу добу, 20 березня, повістки отримали 6 порушників. Про це повідомила речниця Вінницького районного управління поліції Ірина Добровольська.
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За минулу добу у Вінниці повістки отримали шість порушників комендантської години,
– повідомила речниця.
На території Вінниччини комендантська година діє з 22.00 до 6.00 години.
У поліції пояснили, що такі обмеження є вимушеними превентивними заходами задля посилення громадського порядку в надскладний для країни час, коли вчиняються воєнні злочини.
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