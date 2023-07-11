Намагався дістатися острівця: у Вінниці у річці втопився 12-річний хлопчик
Джерело:ДСНС України
У Вінниці у річці Південний Буг втонула дитина. Трагедія сталася 9 липня.
12-річний хлопчик хотів доплисти до острівця. Але, на жаль, дитина пішла під воду.
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У Вінниці втонула дитина
Як розповіли рятувальники, 9 липня у районі вінницького спортивного комплексу "Авангард" хлопчик вирішив плисти від берега до острівця, але почав тонути.
Очевидці одразу викликали рятувальників, на допомогу їм також прибули співробітники КП "Вінницька міська рятувальна водолазна служба". Вони й витягли дитину на берег, але хлопчик був без ознак життя.
До речі, відомо, що загибла дитина мешкала у селі Горбанівка Вінницького району.
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