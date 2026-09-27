Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою реактивних БпЛА. Через це у ніч на 27 вересня гучно було у Вінниці.

Про це повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що на момент вибуху у частині регіону було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибух у Вінниці?

Жовтий рівень небезпеки для Вінницького району оголосили орієнтовно о 03:50. Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника повз Калинівку в напрямку обласного центру.

Близько 03:58 там повідомили про фіксацію реактивного БпЛА над містом. Орієнтовно о 04:00 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у Вінниці пролунали вибухи. Вже о 04:08 оголосили відбій повітряної тривоги.

Наразі ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не оприлюднювали жодної інформації стосовно можливих наслідків російського обстрілу. Додаткові деталі у разі пошкоджень повідомлять згодом.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали у Києві. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух щонайменше кількох реактивних БпЛА з Чернігівської області. Місцева влада наразі не коментувала деталі російського удару.